Mento Kenyan Shilling 今日價格

Mento Kenyan Shilling (KESM) 今日實時價格為 $ 0.00773998，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 KESM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00773998 每 KESM。

Mento Kenyan Shilling 目前市值在 $ 164,791 排名第 #-，流通供應量為 21.29M KESM。過去 24 小時內，KESM 的交易價格在 $ 0.00772437（低點）和 $ 0.00774041（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00874692，而歷史最低價為 $ 0.0036511。

短期表現方面，KESM 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 +0.08%。過去一天，總交易量達到 $ 44.97。

Mento Kenyan Shilling（KESM）市場資訊

市值 $ 164.79K$ 164.79K $ 164.79K 成交量（24H） $ 44.97$ 44.97 $ 44.97 完全稀釋市值 $ 164.79K$ 164.79K $ 164.79K 流通量 21.29M 21.29M 21.29M 總供應量 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

Mento Kenyan Shilling 的目前市值為 $ 164.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 44.97。KESM 的流通量為 21.29M，總供應量是 21290976.72519865，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 164.79K。