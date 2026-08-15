Mento Japanese Yen 今日價格

Mento Japanese Yen (JPYM) 今日實時價格為 $ 0.00625973，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 JPYM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00625973 每 JPYM。

Mento Japanese Yen 目前市值在 $ 73,363 排名第 #-，流通供應量為 11.72M JPYM。過去 24 小時內，JPYM 的交易價格在 $ 0.006259（低點）和 $ 0.00626014（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00726235，而歷史最低價為 $ 0.00388634。

短期表現方面，JPYM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.51%。過去一天，總交易量達到 $ 3.24。

Mento Japanese Yen（JPYM）市場資訊

市值 $ 73.36K$ 73.36K $ 73.36K 成交量（24H） $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 完全稀釋市值 $ 73.36K$ 73.36K $ 73.36K 流通量 11.72M 11.72M 11.72M 總供應量 11,719,804.31458125 11,719,804.31458125 11,719,804.31458125

Mento Japanese Yen 的目前市值為 $ 73.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.24。JPYM 的流通量為 11.72M，總供應量是 11719804.31458125，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.36K。