Mento Euro 今日價格

Mento Euro (EURM) 今日實時價格為 $ 1.7，過去 24 小時內變化了 2.87%。目前 EURM 兌 USD 的匯率為 $ 1.7 每 EURM。

Mento Euro 目前市值在 $ 2,507,635 排名第 #-，流通供應量為 1.48M EURM。過去 24 小時內，EURM 的交易價格在 $ 1.2（低點）和 $ 2.34（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 19.98，而歷史最低價為 $ 0.236339。

短期表現方面，EURM 在過去一小時內波動了 +20.84%，過去7 天內波動了 +47.87%。過去一天，總交易量達到 $ 25.05K。

Mento Euro（EURM）市場資訊

市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 成交量（24H） $ 25.05K$ 25.05K $ 25.05K 完全稀釋市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 流通量 1.48M 1.48M 1.48M 總供應量 1,476,540.902510964 1,476,540.902510964 1,476,540.902510964

Mento Euro 的目前市值為 $ 2.51M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.05K。EURM 的流通量為 1.48M，總供應量是 1476540.902510964，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.51M。