Mento Colombian Peso 今日價格

Mento Colombian Peso (COPM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 COPM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COPM。

Mento Colombian Peso 目前市值在 $ 21,671 排名第 #-，流通供應量為 67.99M COPM。過去 24 小時內，COPM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COPM 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.95%。過去一天，總交易量達到 $ 24.52。

Mento Colombian Peso（COPM）市場資訊

市值 $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K 成交量（24H） $ 24.52$ 24.52 $ 24.52 完全稀釋市值 $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K 流通量 67.99M 67.99M 67.99M 總供應量 67,994,219.89493266 67,994,219.89493266 67,994,219.89493266

Mento Colombian Peso 的目前市值為 $ 21.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.52。COPM 的流通量為 67.99M，總供應量是 67994219.89493266，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.67K。