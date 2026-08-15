Mento Canadian Dollar 今日價格

Mento Canadian Dollar (CADM) 今日實時價格為 $ 0.71259，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CADM 兌 USD 的匯率為 $ 0.71259 每 CADM。

Mento Canadian Dollar 目前市值在 $ 24,300 排名第 #-，流通供應量為 34.10K CADM。過去 24 小時內，CADM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.45，而歷史最低價為 $ 0.349878。

短期表現方面，CADM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.53%。過去一天，總交易量達到 $ 2.33。

Mento Canadian Dollar（CADM）市場資訊

市值 $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K 成交量（24H） $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 完全稀釋市值 $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K 流通量 34.10K 34.10K 34.10K 總供應量 34,100.37098639488 34,100.37098639488 34,100.37098639488

Mento Canadian Dollar 的目前市值為 $ 24.30K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.33。CADM 的流通量為 34.10K，總供應量是 34100.37098639488，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.30K。