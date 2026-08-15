Mento British Pound 今日價格

Mento British Pound (GBPM) 今日實時價格為 $ 1.35，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 GBPM 兌 USD 的匯率為 $ 1.35 每 GBPM。

Mento British Pound 目前市值在 $ 390,269 排名第 #-，流通供應量為 288.64K GBPM。過去 24 小時內，GBPM 的交易價格在 $ 1.35（低點）和 $ 1.35（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.63，而歷史最低價為 $ 0.628602。

短期表現方面，GBPM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.40%。過去一天，總交易量達到 $ 4.91K。

Mento British Pound（GBPM）市場資訊

市值 $ 390.27K$ 390.27K $ 390.27K 成交量（24H） $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K 完全稀釋市值 $ 390.27K$ 390.27K $ 390.27K 流通量 288.64K 288.64K 288.64K 總供應量 288,641.3329354782 288,641.3329354782 288,641.3329354782

Mento British Pound 的目前市值為 $ 390.27K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.91K。GBPM 的流通量為 288.64K，總供應量是 288641.3329354782，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 390.27K。