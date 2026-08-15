Mento Brazilian Real 今日價格

Mento Brazilian Real (BRLM) 今日實時價格為 $ 0.190627，過去 24 小時內變化了 0.73%。目前 BRLM 兌 USD 的匯率為 $ 0.190627 每 BRLM。

Mento Brazilian Real 目前市值在 $ 220,211 排名第 #-，流通供應量為 1.16M BRLM。過去 24 小時內，BRLM 的交易價格在 $ 0.191048（低點）和 $ 0.192583（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.239898，而歷史最低價為 $ 0.088668。

短期表現方面，BRLM 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 -2.34%。過去一天，總交易量達到 $ 2.92K。

Mento Brazilian Real（BRLM）市場資訊

市值 $ 220.21K$ 220.21K $ 220.21K 成交量（24H） $ 2.92K$ 2.92K $ 2.92K 完全稀釋市值 $ 220.21K$ 220.21K $ 220.21K 流通量 1.16M 1.16M 1.16M 總供應量 1,155,187.323323683 1,155,187.323323683 1,155,187.323323683

Mento Brazilian Real 的目前市值為 $ 220.21K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.92K。BRLM 的流通量為 1.16M，總供應量是 1155187.323323683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 220.21K。