Mento Australian Dollar 今日價格

Mento Australian Dollar (AUDM) 今日實時價格為 $ 0.708396，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 AUDM 兌 USD 的匯率為 $ 0.708396 每 AUDM。

Mento Australian Dollar 目前市值在 $ 17,229.65 排名第 #-，流通供應量為 24.32K AUDM。過去 24 小時內，AUDM 的交易價格在 $ 0.705408（低點）和 $ 0.708572（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.038，而歷史最低價為 $ 0.352067。

短期表現方面，AUDM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.21%。過去一天，總交易量達到 $ 6.96K。

Mento Australian Dollar（AUDM）市場資訊

市值 $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K 成交量（24H） $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K 完全稀釋市值 $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K 流通量 24.32K 24.32K 24.32K 總供應量 24,322.06734875475 24,322.06734875475 24,322.06734875475

Mento Australian Dollar 的目前市值為 $ 17.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.96K。AUDM 的流通量為 24.32K，總供應量是 24322.06734875475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.23K。