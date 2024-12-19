Mendi Finance 圖標

Mendi Finance 價格 (MENDI)

USD

Mendi Finance (MENDI) 實時價格圖表

$0.098292
$0.098292$0.098292
-7.10%(1D)

今天 Mendi Finance (MENDI) 的價格

今天 Mendi Finance (MENDI) 的實時價格爲 0.09859 USD。目前其市值爲 $ 2.55M USD。MENDI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mendi Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 61.03K USD
- Mendi Finance 當天價格變化爲 -6.86%
- 其循環供應量爲 25.91M USD

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Mendi Finance (MENDI) 價格表現 USD

今天內，Mendi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00726622429904343
在過去30天內，Mendi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0538588888
在過去60天內，Mendi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0559958172
在過去90天內，Mendi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0558652627086484

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00726622429904343-6.86%
30天$ +0.0538588888+54.63%
60天$ +0.0559958172+56.80%
90天$ +0.0558652627086484+130.76%

Mendi Finance (MENDI) 價格分析

Mendi Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.095616
$ 0.095616$ 0.095616

$ 0.107145
$ 0.107145$ 0.107145

$ 0.703258
$ 0.703258$ 0.703258

+0.22%

-6.86%

+11.92%

Mendi Finance (MENDI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

$ 61.03K
$ 61.03K$ 61.03K

25.91M
25.91M 25.91M

什麼是Mendi Finance (MENDI)

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Mendi Finance (MENDI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Mendi Finance (MENDI) 的其他問題

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MENDI 兌換爲當地貨幣

1 MENDI 兌換 AUD
A$0.1567581
1 MENDI 兌換 GBP
0.0778861
1 MENDI 兌換 EUR
0.0946464
1 MENDI 兌換 USD
$0.09859
1 MENDI 兌換 MYR
RM0.443655
1 MENDI 兌換 TRY
3.4555795
1 MENDI 兌換 JPY
¥15.4618697
1 MENDI 兌換 RUB
10.1991355
1 MENDI 兌換 INR
8.3870513
1 MENDI 兌換 IDR
Rp1,616.2292496
1 MENDI 兌換 PHP
5.8237113
1 MENDI 兌換 EGP
￡E.5.0202028
1 MENDI 兌換 BRL
R$0.6181593
1 MENDI 兌換 CAD
C$0.1409837
1 MENDI 兌換 BDT
11.7824909
1 MENDI 兌換 NGN
153.327168
1 MENDI 兌換 UAH
4.1388082
1 MENDI 兌換 VES
Bs4.9295
1 MENDI 兌換 PKR
Rs27.4385829
1 MENDI 兌換 KZT
51.7252435
1 MENDI 兌換 THB
฿3.4052986
1 MENDI 兌換 TWD
NT$3.2189635
1 MENDI 兌換 CHF
Fr0.0877451
1 MENDI 兌換 HKD
HK$0.7660443
1 MENDI 兌換 MAD
.د.م0.9888577