Memesis World（MEMS）價格資訊 (USD)

Memesis World（MEMS）目前實時價格為 $0.01133386。過去 24 小時內，MEMS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MEMS 的歷史最高價為 $ 0.01219792，歷史最低價為 $ 0.00798364。

從短期表現來看，MEMS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Memesis World（MEMS）市場資訊

Memesis World 的目前市值為 $ 5.89M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEMS 的流通量為 530.00M，總供應量是 999999997.965014，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.33M。