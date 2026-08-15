Memes AI 今日價格

Memes AI (MEMESAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.98%。目前 MEMESAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MEMESAI。

Memes AI 目前市值在 $ 95,580 排名第 #-，流通供應量為 999.86M MEMESAI。過去 24 小時內，MEMESAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEMESAI 在過去一小時內波動了 -0.26%，過去7 天內波動了 -2.22%。過去一天，總交易量達到 --。

Memes AI（MEMESAI）市場資訊

市值 $ 95.58K$ 95.58K $ 95.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 95.58K$ 95.58K $ 95.58K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

Memes AI 的目前市值為 $ 95.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEMESAI 的流通量為 999.86M，總供應量是 999858660.2264516，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.58K。