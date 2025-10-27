Memeputer（MEMEPUTER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0.00386168
24H最低價 $ 0
24H最高價 $ 0.00386168
歷史最高 $ 0.00386168
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） -2.62%
漲跌幅（1D） +98.53%
漲跌幅（7D） +341.49%

Memeputer（MEMEPUTER）目前實時價格為 $0.00254714。過去 24 小時內，MEMEPUTER 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00386168 之間波動，市場活躍度顯著。MEMEPUTER 的歷史最高價為 $ 0.00386168，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEMEPUTER 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.62%，過去 24 小時內變動為 +98.53%，過去 7 天內累計變動為 +341.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Memeputer（MEMEPUTER）市場資訊

市值 $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M 流通量 836.67M 836.67M 836.67M 總供應量 836,674,847.0682659 836,674,847.0682659 836,674,847.0682659

Memeputer 的目前市值為 $ 2.12M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEMEPUTER 的流通量為 836.67M，總供應量是 836674847.0682659，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.12M。