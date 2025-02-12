Memebets 圖標

Memebets 價格 (MBET)

USD

Memebets (MBET) 實時價格圖表

$0.00023558
$0.00023558$0.00023558
+43.20%(1D)

今天 Memebets (MBET) 的價格

今天 Memebets (MBET) 的實時價格爲 0.00023558 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MBET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Memebets 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.17M USD
- Memebets 當天價格變化爲 +43.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Memebets (MBET) 價格表現 USD

今天內，Memebets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Memebets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Memebets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Memebets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+43.27%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Memebets (MBET) 價格分析

Memebets 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00015223
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$ 0.00027462
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-12.39%

+43.27%

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Memebets (MBET) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.17M
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0.00
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什麼是Memebets (MBET)

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

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Memebets (MBET) 資源

官網

大家還在問：關於 Memebets (MBET) 的其他問題

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MBET 兌換爲當地貨幣

1 MBET 兌換 AUD
A$0.0003722164
1 MBET 兌換 GBP
0.000188464
1 MBET 兌換 EUR
0.0002261568
1 MBET 兌換 USD
$0.00023558
1 MBET 兌換 MYR
RM0.0010506868
1 MBET 兌換 TRY
0.0084903032
1 MBET 兌換 JPY
¥0.0358882572
1 MBET 兌換 RUB
0.0225850546
1 MBET 兌換 INR
0.0204412766
1 MBET 兌換 IDR
Rp3.8619665952
1 MBET 兌換 PHP
0.0136966212
1 MBET 兌換 EGP
￡E.0.011885011
1 MBET 兌換 BRL
R$0.0013569408
1 MBET 兌換 CAD
C$0.0003368794
1 MBET 兌換 BDT
0.0286135468
1 MBET 兌換 NGN
0.353193315
1 MBET 兌換 UAH
0.0098213302
1 MBET 兌換 VES
Bs0.0141348
1 MBET 兌換 PKR
Rs0.0657291758
1 MBET 兌換 KZT
0.1192199706
1 MBET 兌換 THB
฿0.0080309222
1 MBET 兌換 TWD
NT$0.0077364472
1 MBET 兌換 CHF
Fr0.0002143778
1 MBET 兌換 HKD
HK$0.0018351682
1 MBET 兌換 MAD
.د.م0.0023628674