Meme Index 圖標

Meme Index 價格 (MEMEX)

USD

Meme Index (MEMEX) 實時價格圖表

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$0.00232325$0.00232325
-14.30%(1D)

今天 Meme Index (MEMEX) 的價格

今天 Meme Index (MEMEX) 的實時價格爲 0.00232487 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MEMEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meme Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Meme Index 當天價格變化爲 -14.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Meme Index (MEMEX) 價格表現 USD

今天內，Meme Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000386712867389599
在過去30天內，Meme Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Meme Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Meme Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000386712867389599-14.26%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Meme Index (MEMEX) 價格分析

Meme Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0022386
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$ 0.00272888
$ 0.00272888$ 0.00272888

$ 0.00307205
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-0.76%

-14.26%

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Meme Index (MEMEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Meme Index (MEMEX)

Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project’s vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations.

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Meme Index (MEMEX) 資源

官網

大家還在問：關於 Meme Index (MEMEX) 的其他問題

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MEMEX 兌換爲當地貨幣

1 MEMEX 兌換 VND
59.61199167
1 MEMEX 兌換 AUD
A$0.0036965433
1 MEMEX 兌換 GBP
0.0017669012
1 MEMEX 兌換 EUR
0.0020458856
1 MEMEX 兌換 USD
$0.00232487
1 MEMEX 兌換 MYR
RM0.0102759254
1 MEMEX 兌換 TRY
0.0881590704
1 MEMEX 兌換 JPY
¥0.3336420937
1 MEMEX 兌換 RUB
0.1933826866
1 MEMEX 兌換 INR
0.1998458252
1 MEMEX 兌換 IDR
Rp38.7478178342
1 MEMEX 兌換 KRW
3.3023615915
1 MEMEX 兌換 PHP
0.1329360666
1 MEMEX 兌換 EGP
￡E.0.1192193336
1 MEMEX 兌換 BRL
R$0.0136237382
1 MEMEX 兌換 CAD
C$0.0032083206
1 MEMEX 兌換 BDT
0.2818904875
1 MEMEX 兌換 NGN
3.6961248234
1 MEMEX 兌換 UAH
0.0960403797
1 MEMEX 兌換 VES
Bs0.16506577
1 MEMEX 兌換 PKR
Rs0.6504753773
1 MEMEX 兌換 KZT
1.1989819564
1 MEMEX 兌換 THB
฿0.0778133989
1 MEMEX 兌換 TWD
NT$0.0752560419
1 MEMEX 兌換 AED
د.إ0.0085322729
1 MEMEX 兌換 CHF
Fr0.0018831447
1 MEMEX 兌換 HKD
HK$0.0180177425
1 MEMEX 兌換 MAD
.د.م0.0215747936
1 MEMEX 兌換 MXN
$0.047194861