Meme Alliance（MMA）目前實時價格為 $0.00243346。過去 24 小時內，MMA 的交易價格在 $ 0.00227042 至 $ 0.00248508 之間波動，市場活躍度顯著。MMA 的歷史最高價為 $ 0.073829，歷史最低價為 $ 0.0011163。

從短期表現來看，MMA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.79%，過去 24 小時內變動為 +6.52%，過去 7 天內累計變動為 -1.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Meme Alliance 的目前市值為 $ 207.92K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MMA 的流通量為 85.44M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 243.35K。