Meme AI Coin 今日價格

Meme AI Coin (MEMEAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MEMEAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MEMEAI。

Meme AI Coin 目前市值在 $ 42,162 排名第 #-，流通供應量為 728.04M MEMEAI。過去 24 小時內，MEMEAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03751266，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEMEAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.91%。過去一天，總交易量達到 --。

Meme AI Coin（MEMEAI）市場資訊

市值 $ 42.16K$ 42.16K $ 42.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 47.65K$ 47.65K $ 47.65K 流通量 728.04M 728.04M 728.04M 總供應量 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714

Meme AI Coin 的目前市值為 $ 42.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEMEAI 的流通量為 728.04M，總供應量是 884817551.0640714，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 47.65K。