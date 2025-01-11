Membrane 價格 (MBRN)

USD

Membrane (MBRN) 實時價格圖表

$0.01515283
$0.01515283$0.01515283
-0.50%(1D)

今天 Membrane (MBRN) 的價格

今天 Membrane (MBRN) 的實時價格爲 0.01515283 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MBRN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Membrane 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.25 USD
- Membrane 當天價格變化爲 -0.51%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Membrane (MBRN) 價格表現 USD

今天內，Membrane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Membrane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053910935
在過去60天內，Membrane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014788601
在過去90天內，Membrane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001054280536993263

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.51%
30天$ -0.0053910935-35.57%
60天$ +0.0014788601+9.76%
90天$ -0.001054280536993263-6.50%

Membrane (MBRN) 價格分析

Membrane 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01502385
$ 0.01502385$ 0.01502385

$ 0.01562214
$ 0.01562214$ 0.01562214

$ 0.36429
$ 0.36429$ 0.36429

-0.37%

-0.51%

+7.11%

Membrane (MBRN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.25
$ 4.25$ 4.25

0.00
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什麼是Membrane (MBRN)

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Membrane (MBRN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Membrane (MBRN) 的其他問題

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MBRN 兌換爲當地貨幣

1 MBRN 兌換 AUD
A$0.0245475846
1 MBRN 兌換 GBP
0.0122737923
1 MBRN 兌換 EUR
0.0146982451
1 MBRN 兌換 USD
$0.01515283
1 MBRN 兌換 MYR
RM0.0680362067
1 MBRN 兌換 TRY
0.5367132386
1 MBRN 兌換 JPY
¥2.3891467061
1 MBRN 兌換 RUB
1.5399821129
1 MBRN 兌換 INR
1.3060224177
1 MBRN 兌換 IDR
Rp248.4070094352
1 MBRN 兌換 PHP
0.89401697
1 MBRN 兌換 EGP
￡E.0.7656724999
1 MBRN 兌換 BRL
R$0.0927353196
1 MBRN 兌換 CAD
C$0.0218200752
1 MBRN 兌換 BDT
1.8483422034
1 MBRN 兌換 NGN
23.4926445754
1 MBRN 兌換 UAH
0.6406616524
1 MBRN 兌換 VES
Bs0.80309999
1 MBRN 兌換 PKR
Rs4.2196085701
1 MBRN 兌換 KZT
7.996148391
1 MBRN 兌換 THB
฿0.5255001444
1 MBRN 兌換 TWD
NT$0.5017102013
1 MBRN 兌換 CHF
Fr0.0137890753
1 MBRN 兌換 HKD
HK$0.1178890174
1 MBRN 兌換 MAD
.د.م0.1521344132