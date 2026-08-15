Melex 今日價格

Melex (MELEX) 今日實時價格為 $ 0.01129057，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MELEX 兌 USD 的匯率為 $ 0.01129057 每 MELEX。

Melex 目前市值在 $ 237,102 排名第 #-，流通供應量為 21.00M MELEX。過去 24 小時內，MELEX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.2092，而歷史最低價為 $ 0.01790998。

短期表現方面，MELEX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 46.70。

Melex（MELEX）市場資訊

市值 $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K 成交量（24H） $ 46.70$ 46.70 $ 46.70 完全稀釋市值 $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Melex 的目前市值為 $ 237.10K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 46.70。MELEX 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 237.10K。