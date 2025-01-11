Meld Gold 價格 (MCAU)
今天 Meld Gold (MCAU) 的實時價格爲 98.32 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MCAU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meld Gold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 262.95 USD
- Meld Gold 當天價格變化爲 -0.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.26923153308051。
在過去30天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.7436351440。
在過去60天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +48.7430150480。
在過去90天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +24.42637446923569。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.26923153308051
|-0.27%
|30天
|$ +21.7436351440
|+22.12%
|60天
|$ +48.7430150480
|+49.58%
|90天
|$ +24.42637446923569
|+33.06%
Meld Gold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-0.27%
-2.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Meld are gold industry specialists. We are streamlining the gold supply chain and making gold investment accessible for every investor.
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|1 MCAU 兌換 AUD
A$159.2784
|1 MCAU 兌換 GBP
￡79.6392
|1 MCAU 兌換 EUR
€95.3704
|1 MCAU 兌換 USD
$98.32
|1 MCAU 兌換 MYR
RM441.4568
|1 MCAU 兌換 TRY
₺3,482.4944
|1 MCAU 兌換 JPY
¥15,502.1144
|1 MCAU 兌換 RUB
₽9,992.2616
|1 MCAU 兌換 INR
₹8,474.2008
|1 MCAU 兌換 IDR
Rp1,611,803.0208
|1 MCAU 兌換 PHP
₱5,800.88
|1 MCAU 兌換 EGP
￡E.4,968.1096
|1 MCAU 兌換 BRL
R$601.7184
|1 MCAU 兌換 CAD
C$141.5808
|1 MCAU 兌換 BDT
৳11,993.0736
|1 MCAU 兌換 NGN
₦152,433.3616
|1 MCAU 兌換 UAH
₴4,156.9696
|1 MCAU 兌換 VES
Bs5,210.96
|1 MCAU 兌換 PKR
Rs27,379.1704
|1 MCAU 兌換 KZT
₸51,883.464
|1 MCAU 兌換 THB
฿3,409.7376
|1 MCAU 兌換 TWD
NT$3,255.3752
|1 MCAU 兌換 CHF
Fr89.4712
|1 MCAU 兌換 HKD
HK$764.9296
|1 MCAU 兌換 MAD
.د.م987.1328