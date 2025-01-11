Meld Gold 圖標

Meld Gold 價格 (MCAU)

USD

Meld Gold (MCAU) 實時價格圖表

$98.32
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-0.20%(1D)

今天 Meld Gold (MCAU) 的價格

今天 Meld Gold (MCAU) 的實時價格爲 98.32 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MCAU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meld Gold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 262.95 USD
- Meld Gold 當天價格變化爲 -0.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Meld Gold (MCAU) 價格表現 USD

今天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.26923153308051
在過去30天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.7436351440
在過去60天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +48.7430150480
在過去90天內，Meld Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +24.42637446923569

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.26923153308051-0.27%
30天$ +21.7436351440+22.12%
60天$ +48.7430150480+49.58%
90天$ +24.42637446923569+33.06%

Meld Gold (MCAU) 價格分析

Meld Gold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 77.45
$ 77.45$ 77.45

$ 99.18
$ 99.18$ 99.18

$ 106.92
$ 106.92$ 106.92

+0.02%

-0.27%

-2.99%

Meld Gold (MCAU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 262.95
$ 262.95$ 262.95

0.00
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什麼是Meld Gold (MCAU)

Meld are gold industry specialists. We are streamlining the gold supply chain and making gold investment accessible for every investor.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Meld Gold (MCAU) 資源

官網

大家還在問：關於 Meld Gold (MCAU) 的其他問題

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MCAU 兌換爲當地貨幣

1 MCAU 兌換 AUD
A$159.2784
1 MCAU 兌換 GBP
79.6392
1 MCAU 兌換 EUR
95.3704
1 MCAU 兌換 USD
$98.32
1 MCAU 兌換 MYR
RM441.4568
1 MCAU 兌換 TRY
3,482.4944
1 MCAU 兌換 JPY
¥15,502.1144
1 MCAU 兌換 RUB
9,992.2616
1 MCAU 兌換 INR
8,474.2008
1 MCAU 兌換 IDR
Rp1,611,803.0208
1 MCAU 兌換 PHP
5,800.88
1 MCAU 兌換 EGP
￡E.4,968.1096
1 MCAU 兌換 BRL
R$601.7184
1 MCAU 兌換 CAD
C$141.5808
1 MCAU 兌換 BDT
11,993.0736
1 MCAU 兌換 NGN
152,433.3616
1 MCAU 兌換 UAH
4,156.9696
1 MCAU 兌換 VES
Bs5,210.96
1 MCAU 兌換 PKR
Rs27,379.1704
1 MCAU 兌換 KZT
51,883.464
1 MCAU 兌換 THB
฿3,409.7376
1 MCAU 兌換 TWD
NT$3,255.3752
1 MCAU 兌換 CHF
Fr89.4712
1 MCAU 兌換 HKD
HK$764.9296
1 MCAU 兌換 MAD
.د.م987.1328