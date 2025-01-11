Megaweapon 圖標

Megaweapon 價格 ($WEAPON)

USD

Megaweapon ($WEAPON) 實時價格圖表

$0.12995
$0.12995$0.12995
-19.30%(1D)

今天 Megaweapon ($WEAPON) 的價格

今天 Megaweapon ($WEAPON) 的實時價格爲 0.12995 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$WEAPON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Megaweapon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.93K USD
- Megaweapon 當天價格變化爲 -19.35%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Megaweapon ($WEAPON) 價格表現 USD

今天內，Megaweapon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0311825878238655
在過去30天內，Megaweapon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0478291500
在過去60天內，Megaweapon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0572028594
在過去90天內，Megaweapon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2347059780344579

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0311825878238655-19.35%
30天$ -0.0478291500-36.80%
60天$ -0.0572028594-44.01%
90天$ -0.2347059780344579-64.36%

Megaweapon ($WEAPON) 價格分析

Megaweapon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.129122
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$ 0.16619
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$ 5.01
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+0.03%

-19.35%

+5.48%

Megaweapon ($WEAPON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 5.93K
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什麼是Megaweapon ($WEAPON)

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Megaweapon ($WEAPON) 資源

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$WEAPON 兌換爲當地貨幣

1 $WEAPON 兌換 AUD
A$0.210519
1 $WEAPON 兌換 GBP
0.1052595
1 $WEAPON 兌換 EUR
0.1260515
1 $WEAPON 兌換 USD
$0.12995
1 $WEAPON 兌換 MYR
RM0.5834755
1 $WEAPON 兌換 TRY
4.602829
1 $WEAPON 兌換 JPY
¥20.4892165
1 $WEAPON 兌換 RUB
13.2068185
1 $WEAPON 兌換 INR
11.2003905
1 $WEAPON 兌換 IDR
Rp2,130.327528
1 $WEAPON 兌換 PHP
7.66705
1 $WEAPON 兌換 EGP
￡E.6.5663735
1 $WEAPON 兌換 BRL
R$0.795294
1 $WEAPON 兌換 CAD
C$0.187128
1 $WEAPON 兌換 BDT
15.851301
1 $WEAPON 兌換 NGN
201.471881
1 $WEAPON 兌換 UAH
5.494286
1 $WEAPON 兌換 VES
Bs6.88735
1 $WEAPON 兌換 PKR
Rs36.1871765
1 $WEAPON 兌換 KZT
68.574615
1 $WEAPON 兌換 THB
฿4.506666
1 $WEAPON 兌換 TWD
NT$4.3026445
1 $WEAPON 兌換 CHF
Fr0.1182545
1 $WEAPON 兌換 HKD
HK$1.011011
1 $WEAPON 兌換 MAD
.د.م1.304698