Meerkat Shares 價格 (MSHARE)
今天 Meerkat Shares (MSHARE) 的實時價格爲 0.357674 USD。目前其市值爲 $ 28.80K USD。MSHARE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meerkat Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 42.99 USD
- Meerkat Shares 當天價格變化爲 +6.91%
- 其循環供應量爲 80.52K USD
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今天內，Meerkat Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02312674。
在過去30天內，Meerkat Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0302741711。
在過去60天內，Meerkat Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2738209432。
在過去90天內，Meerkat Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2660851894438456。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02312674
|+6.91%
|30天
|$ -0.0302741711
|-8.46%
|60天
|$ -0.2738209432
|-76.55%
|90天
|$ -0.2660851894438456
|-42.65%
Meerkat Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
+6.91%
-6.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
"MSHARE is a part of Mad Meerkat Finance and is a token that helps SVN maintain its peg to MMF. MSHARE holders are rewarded with SVN during periods of network expansion. See https://mmfinance.gitbook.io/savanna-finance/protocol/tokens"
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|1 MSHARE 兌換 AUD
A$0.57943188
|1 MSHARE 兌換 GBP
￡0.28971594
|1 MSHARE 兌換 EUR
€0.34694378
|1 MSHARE 兌換 USD
$0.357674
|1 MSHARE 兌換 MYR
RM1.60595626
|1 MSHARE 兌換 TRY
₺12.66881308
|1 MSHARE 兌換 JPY
¥56.39445958
|1 MSHARE 兌換 RUB
₽36.35040862
|1 MSHARE 兌換 INR
₹30.82792206
|1 MSHARE 兌換 IDR
Rp5,863.50725856
|1 MSHARE 兌換 PHP
₱21.102766
|1 MSHARE 兌換 EGP
￡E.18.07326722
|1 MSHARE 兌換 BRL
R$2.18896488
|1 MSHARE 兌換 CAD
C$0.51505056
|1 MSHARE 兌換 BDT
৳43.62907452
|1 MSHARE 兌換 NGN
₦554.53061612
|1 MSHARE 兌換 UAH
₴15.12245672
|1 MSHARE 兌換 VES
Bs18.956722
|1 MSHARE 兌換 PKR
Rs99.60147878
|1 MSHARE 兌換 KZT
₸188.7445698
|1 MSHARE 兌換 THB
฿12.40413432
|1 MSHARE 兌換 TWD
NT$11.84258614
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Fr0.32548334
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HK$2.78270372
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.د.م3.59104696