Meeds DAO 價格 (MEED)
今天 Meeds DAO (MEED) 的實時價格爲 0.328081 USD。目前其市值爲 $ 6.41M USD。MEED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meeds DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.14K USD
- Meeds DAO 當天價格變化爲 -3.73%
- 其循環供應量爲 19.50M USD
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今天內，Meeds DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0127139998680395。
在過去30天內，Meeds DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0576395994。
在過去60天內，Meeds DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1288650331。
在過去90天內，Meeds DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1028117448055351。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0127139998680395
|-3.73%
|30天
|$ +0.0576395994
|+17.57%
|60天
|$ +0.1288650331
|+39.28%
|90天
|$ +0.1028117448055351
|+45.64%
Meeds DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.23%
-3.73%
-5.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 MEED 兌換 AUD
A$0.52164879
|1 MEED 兌換 GBP
￡0.25918399
|1 MEED 兌換 EUR
€0.31495776
|1 MEED 兌換 USD
$0.328081
|1 MEED 兌換 MYR
RM1.4763645
|1 MEED 兌換 TRY
₺11.49923905
|1 MEED 兌換 JPY
¥51.45294323
|1 MEED 兌換 RUB
₽33.93997945
|1 MEED 兌換 INR
₹27.90985067
|1 MEED 兌換 IDR
Rp5,378.37618864
|1 MEED 兌換 PHP
₱19.37974467
|1 MEED 兌換 EGP
￡E.16.70588452
|1 MEED 兌換 BRL
R$2.05706787
|1 MEED 兌換 CAD
C$0.46915583
|1 MEED 兌換 BDT
৳39.20896031
|1 MEED 兌換 NGN
₦510.2315712
|1 MEED 兌換 UAH
₴13.77284038
|1 MEED 兌換 VES
Bs16.40405
|1 MEED 兌換 PKR
Rs91.30822311
|1 MEED 兌換 KZT
₸172.12769665
|1 MEED 兌換 THB
฿11.33191774
|1 MEED 兌換 TWD
NT$10.71184465
|1 MEED 兌換 CHF
Fr0.29199209
|1 MEED 兌換 HKD
HK$2.54918937
|1 MEED 兌換 MAD
.د.م3.29065243