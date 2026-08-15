Medtronic xStock 今日價格

Medtronic xStock (MDTX) 今日實時價格為 $ 90.34，過去 24 小時內變化了 1.66%。目前 MDTX 兌 USD 的匯率為 $ 90.34 每 MDTX。

Medtronic xStock 目前市值在 $ 177,344 排名第 #-，流通供應量為 1.96K MDTX。過去 24 小時內，MDTX 的交易價格在 $ 90.32（低點）和 $ 91.88（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,388.97，而歷史最低價為 $ 73.95。

短期表現方面，MDTX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.17%。過去一天，總交易量達到 $ 97.33。

Medtronic xStock（MDTX）市場資訊

市值 $ 177.34K$ 177.34K $ 177.34K 成交量（24H） $ 97.33$ 97.33 $ 97.33 完全稀釋市值 $ 93.32M$ 93.32M $ 93.32M 流通量 1.96K 1.96K 1.96K 總供應量 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

Medtronic xStock 的目前市值為 $ 177.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 97.33。MDTX 的流通量為 1.96K，總供應量是 1032926.707528602，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 93.32M。