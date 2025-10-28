Medjed（MEDJED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001114 $ 0.00001114 $ 0.00001114 24H最低價 $ 0.00001184 $ 0.00001184 $ 0.00001184 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001114$ 0.00001114 $ 0.00001114 24H最高價 $ 0.00001184$ 0.00001184 $ 0.00001184 歷史最高 $ 0.00042681$ 0.00042681 $ 0.00042681 最低價 $ 0.00000954$ 0.00000954 $ 0.00000954 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） +3.30% 漲跌幅（7D） +9.58% 漲跌幅（7D） +9.58%

Medjed（MEDJED）目前實時價格為 $0.00001157。過去 24 小時內，MEDJED 的交易價格在 $ 0.00001114 至 $ 0.00001184 之間波動，市場活躍度顯著。MEDJED 的歷史最高價為 $ 0.00042681，歷史最低價為 $ 0.00000954。

從短期表現來看，MEDJED 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 +3.30%，過去 7 天內累計變動為 +9.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Medjed（MEDJED）市場資訊

市值 $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K 流通量 988.44M 988.44M 988.44M 總供應量 988,439,455.089866 988,439,455.089866 988,439,455.089866

Medjed 的目前市值為 $ 11.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEDJED 的流通量為 988.44M，總供應量是 988439455.089866，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.44K。