Meditoc 圖標

Meditoc 價格 (MDTI)

USD

Meditoc (MDTI) 實時價格圖表

$0.287121
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+348.90%(1D)

今天 Meditoc (MDTI) 的價格

今天 Meditoc (MDTI) 的實時價格爲 0.287121 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MDTI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meditoc 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 60.18 USD
- Meditoc 當天價格變化爲 +348.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Meditoc (MDTI) 價格表現 USD

今天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.223169
在過去30天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0071731504
在過去60天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6815181578
在過去90天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.21995710082799932

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.223169+348.96%
30天$ +1.0071731504+350.78%
60天$ +0.6815181578+237.36%
90天$ +0.21995710082799932+327.49%

Meditoc (MDTI) 價格分析

Meditoc 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.051765
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$ 0.287867
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$ 1.78
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+348.96%

+348.79%

Meditoc (MDTI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 60.18
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什麼是Meditoc (MDTI)

The MEDITOC token is a cryptocurrency with the greatest benefits for those who come for beauty/medical tourism purposes because it is available without cross-border boundaries. All payments are made with internal points, and MEDITOC tokens earned as rewards through activities can be converted into points to feel a discount at a better price than when reusing medical services. Starting with the medical tourism market, it will develop into a cryptocurrency that provides discount services in various industries.

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Meditoc (MDTI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Meditoc (MDTI) 的其他問題

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MDTI 兌換爲當地貨幣

1 MDTI 兌換 AUD
A$0.46513602
1 MDTI 兌換 GBP
0.23256801
1 MDTI 兌換 EUR
0.27850737
1 MDTI 兌換 USD
$0.287121
1 MDTI 兌換 MYR
RM1.28917329
1 MDTI 兌換 TRY
10.16982582
1 MDTI 兌換 JPY
¥45.27036807
1 MDTI 兌換 RUB
29.18010723
1 MDTI 兌換 INR
24.74695899
1 MDTI 兌換 IDR
Rp4,706.90088624
1 MDTI 兌換 PHP
16.940139
1 MDTI 兌換 EGP
￡E.14.50822413
1 MDTI 兌換 BRL
R$1.75718052
1 MDTI 兌換 CAD
C$0.41345424
1 MDTI 兌換 BDT
35.02301958
1 MDTI 兌換 NGN
445.14665598
1 MDTI 兌換 UAH
12.13947588
1 MDTI 兌換 VES
Bs15.217413
1 MDTI 兌換 PKR
Rs79.95458487
1 MDTI 兌換 KZT
151.5137517
1 MDTI 兌換 THB
฿9.95735628
1 MDTI 兌換 TWD
NT$9.50657631
1 MDTI 兌換 CHF
Fr0.26128011
1 MDTI 兌換 HKD
HK$2.23380138
1 MDTI 兌換 MAD
.د.م2.88269484