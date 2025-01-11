Meditoc 價格 (MDTI)
今天 Meditoc (MDTI) 的實時價格爲 0.287121 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MDTI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Meditoc 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 60.18 USD
- Meditoc 當天價格變化爲 +348.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.223169。
在過去30天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0071731504。
在過去60天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6815181578。
在過去90天內，Meditoc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.21995710082799932。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.223169
|+348.96%
|30天
|$ +1.0071731504
|+350.78%
|60天
|$ +0.6815181578
|+237.36%
|90天
|$ +0.21995710082799932
|+327.49%
Meditoc 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+348.96%
+348.79%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The MEDITOC token is a cryptocurrency with the greatest benefits for those who come for beauty/medical tourism purposes because it is available without cross-border boundaries. All payments are made with internal points, and MEDITOC tokens earned as rewards through activities can be converted into points to feel a discount at a better price than when reusing medical services. Starting with the medical tourism market, it will develop into a cryptocurrency that provides discount services in various industries.
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|1 MDTI 兌換 AUD
A$0.46513602
|1 MDTI 兌換 GBP
￡0.23256801
|1 MDTI 兌換 EUR
€0.27850737
|1 MDTI 兌換 USD
$0.287121
|1 MDTI 兌換 MYR
RM1.28917329
|1 MDTI 兌換 TRY
₺10.16982582
|1 MDTI 兌換 JPY
¥45.27036807
|1 MDTI 兌換 RUB
₽29.18010723
|1 MDTI 兌換 INR
₹24.74695899
|1 MDTI 兌換 IDR
Rp4,706.90088624
|1 MDTI 兌換 PHP
₱16.940139
|1 MDTI 兌換 EGP
￡E.14.50822413
|1 MDTI 兌換 BRL
R$1.75718052
|1 MDTI 兌換 CAD
C$0.41345424
|1 MDTI 兌換 BDT
৳35.02301958
|1 MDTI 兌換 NGN
₦445.14665598
|1 MDTI 兌換 UAH
₴12.13947588
|1 MDTI 兌換 VES
Bs15.217413
|1 MDTI 兌換 PKR
Rs79.95458487
|1 MDTI 兌換 KZT
₸151.5137517
|1 MDTI 兌換 THB
฿9.95735628
|1 MDTI 兌換 TWD
NT$9.50657631
|1 MDTI 兌換 CHF
Fr0.26128011
|1 MDTI 兌換 HKD
HK$2.23380138
|1 MDTI 兌換 MAD
.د.م2.88269484