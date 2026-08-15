MediTechX 今日價格

MediTechX (MTX) 今日實時價格為 $ 0.051516，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MTX 兌 USD 的匯率為 $ 0.051516 每 MTX。

MediTechX 目前市值在 $ 1,391,015 排名第 #-，流通供應量為 27.00M MTX。過去 24 小時內，MTX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.051658，而歷史最低價為 $ 0.050403。

短期表現方面，MTX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 106.29K。

MediTechX（MTX）市場資訊

市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 成交量（24H） $ 106.29K$ 106.29K $ 106.29K 完全稀釋市值 $ 51.52M$ 51.52M $ 51.52M 流通量 27.00M 27.00M 27.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MediTechX 的目前市值為 $ 1.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 106.29K。MTX 的流通量為 27.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.52M。