Medical Intelligence（MEDI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.082403 $ 0.082403 $ 0.082403 24H最低價 $ 0.08589 $ 0.08589 $ 0.08589 24H最高價 24H最低價 $ 0.082403$ 0.082403 $ 0.082403 24H最高價 $ 0.08589$ 0.08589 $ 0.08589 歷史最高 $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 最低價 $ 0.08104$ 0.08104 $ 0.08104 漲跌幅（1H） +0.08% 漲跌幅（1D） -0.87% 漲跌幅（7D） -10.70% 漲跌幅（7D） -10.70%

Medical Intelligence（MEDI）目前實時價格為 $0.083246。過去 24 小時內，MEDI 的交易價格在 $ 0.082403 至 $ 0.08589 之間波動，市場活躍度顯著。MEDI 的歷史最高價為 $ 0.267655，歷史最低價為 $ 0.08104。

從短期表現來看，MEDI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 -0.87%，過去 7 天內累計變動為 -10.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Medical Intelligence（MEDI）市場資訊

市值 $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Medical Intelligence 的目前市值為 $ 8.32M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEDI 的流通量為 100.00M，總供應量是 99999980.62769，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.32M。