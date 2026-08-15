Media Licensing Token 今日價格

Media Licensing Token (MLT) 今日實時價格為 $ 0.00133708，過去 24 小時內變化了 3.89%。目前 MLT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00133708 每 MLT。

Media Licensing Token 目前市值在 $ 267,415 排名第 #-，流通供應量為 146.40M MLT。過去 24 小時內，MLT 的交易價格在 $ 0.00128363（低點）和 $ 0.0013705（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.728855，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MLT 在過去一小時內波動了 +0.25%，過去7 天內波動了 -2.18%。過去一天，總交易量達到 $ 555.61。

Media Licensing Token（MLT）市場資訊

市值 $ 267.42K$ 267.42K $ 267.42K 成交量（24H） $ 555.61$ 555.61 $ 555.61 完全稀釋市值 $ 267.42K$ 267.42K $ 267.42K 流通量 146.40M 146.40M 146.40M 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Media Licensing Token 的目前市值為 $ 267.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 555.61。MLT 的流通量為 146.40M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 267.42K。