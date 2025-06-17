Mead 圖標

Mead 價格 (MEAD)

USD

Mead (MEAD) 實時價格圖表

$1.004
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今天 Mead (MEAD) 的價格

今天 Mead (MEAD) 的實時價格爲 1.004 USD。目前其市值爲 $ 727.63K USD。MEAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mead 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Mead 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 709.81K USD

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Mead (MEAD) 價格表現 USD

今天內，Mead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Mead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Mead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Mead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ 0--
60天$ 0--
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Mead (MEAD) 價格分析

Mead 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 1.006
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Mead (MEAD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 727.63K
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709.81K
709.81K 709.81K

什麼是Mead (MEAD)

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

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Mead (MEAD) 資源

官網

Mead（MEAD）代幣經濟

了解 Mead（MEAD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MEAD 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Mead (MEAD) 的其他問題

免責聲明

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MEAD 兌換爲當地貨幣

1 MEAD 兌換 VND
26,420.26
1 MEAD 兌換 AUD
A$1.53612
1 MEAD 兌換 GBP
0.73292
1 MEAD 兌換 EUR
0.86344
1 MEAD 兌換 USD
$1.004
1 MEAD 兌換 MYR
RM4.25696
1 MEAD 兌換 TRY
39.53752
1 MEAD 兌換 JPY
¥145.56996
1 MEAD 兌換 RUB
79.0148
1 MEAD 兌換 INR
86.68536
1 MEAD 兌換 IDR
Rp16,459.01376
1 MEAD 兌換 KRW
1,375.33944
1 MEAD 兌換 PHP
57.05732
1 MEAD 兌換 EGP
￡E.50.32048
1 MEAD 兌換 BRL
R$5.49188
1 MEAD 兌換 CAD
C$1.3554
1 MEAD 兌換 BDT
122.72896
1 MEAD 兌換 NGN
1,551.77236
1 MEAD 兌換 UAH
41.69612
1 MEAD 兌換 VES
Bs102.408
1 MEAD 兌換 PKR
Rs284.3328
1 MEAD 兌換 KZT
514.6002
1 MEAD 兌換 THB
฿32.69024
1 MEAD 兌換 TWD
NT$29.67824
1 MEAD 兌換 AED
د.إ3.68468
1 MEAD 兌換 CHF
Fr0.81324
1 MEAD 兌換 HKD
HK$7.87136
1 MEAD 兌換 MAD
.د.م9.1364
1 MEAD 兌換 MXN
$19.03584