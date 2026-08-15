MCOIN 今日價格

MCOIN (MCOIN) 今日實時價格為 $ 0.04379846，過去 24 小時內變化了 1.66%。目前 MCOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0.04379846 每 MCOIN。

MCOIN 目前市值在 $ 7,753,034 排名第 #-，流通供應量為 177.00M MCOIN。過去 24 小時內，MCOIN 的交易價格在 $ 0.04214585（低點）和 $ 0.04396631（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.75，而歷史最低價為 $ 0.02383646。

短期表現方面，MCOIN 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -0.27%。過去一天，總交易量達到 $ 148.51K。

MCOIN（MCOIN）市場資訊

市值 $ 7.75M$ 7.75M $ 7.75M 成交量（24H） $ 148.51K$ 148.51K $ 148.51K 完全稀釋市值 $ 21.90M$ 21.90M $ 21.90M 流通量 177.00M 177.00M 177.00M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

MCOIN 的目前市值為 $ 7.75M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 148.51K。MCOIN 的流通量為 177.00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.90M。