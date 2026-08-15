MBD Financials 今日價格

MBD Financials (MBD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MBD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MBD。

MBD Financials 目前市值在 $ 12,554.18 排名第 #-，流通供應量為 25.95B MBD。過去 24 小時內，MBD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01405084，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MBD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

MBD Financials（MBD）市場資訊

市值 $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K 流通量 25.95B 25.95B 25.95B 總供應量 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

MBD Financials 的目前市值為 $ 12.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MBD 的流通量為 25.95B，總供應量是 40000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.18K。