Mazze 今日價格

Mazze (MAZZE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 MAZZE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MAZZE。

Mazze 目前市值在 $ 392,511 排名第 #-，流通供應量為 2.64B MAZZE。過去 24 小時內，MAZZE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01012121，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MAZZE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.38%。過去一天，總交易量達到 $ 297.87。

Mazze（MAZZE）市場資訊

市值 $ 392.51K$ 392.51K $ 392.51K 成交量（24H） $ 297.87$ 297.87 $ 297.87 完全稀釋市值 $ 729.77K$ 729.77K $ 729.77K 流通量 2.64B 2.64B 2.64B 總供應量 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114

Mazze 的目前市值為 $ 392.51K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 297.87。MAZZE 的流通量為 2.64B，總供應量是 4835697309.21114，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 729.77K。