Maximus LUCKY 圖標

Maximus LUCKY 價格 (LUCKY)

USD

Maximus LUCKY (LUCKY) 實時價格圖表

$0.01796838
$0.01796838$0.01796838
+27.70%(1D)

今天 Maximus LUCKY (LUCKY) 的價格

今天 Maximus LUCKY (LUCKY) 的實時價格爲 0.01796838 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LUCKY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Maximus LUCKY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 28.63 USD
- Maximus LUCKY 當天價格變化爲 +27.72%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Maximus LUCKY (LUCKY) 價格表現 USD

今天內，Maximus LUCKY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0039003
在過去30天內，Maximus LUCKY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042643853
在過去60天內，Maximus LUCKY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048809505
在過去90天內，Maximus LUCKY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004689789163364194

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0039003+27.72%
30天$ -0.0042643853-23.73%
60天$ -0.0048809505-27.16%
90天$ +0.004689789163364194+35.32%

Maximus LUCKY (LUCKY) 價格分析

Maximus LUCKY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01237367
$ 0.01237367$ 0.01237367

$ 0.01873566
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$ 0.776243
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-1.27%

+27.72%

+32.39%

Maximus LUCKY (LUCKY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 28.63
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什麼是Maximus LUCKY (LUCKY)

Liquid staking token for pooled 7-year HEX stake

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Maximus LUCKY (LUCKY) 資源

官網

大家還在問：關於 Maximus LUCKY (LUCKY) 的其他問題

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LUCKY 兌換爲當地貨幣

1 LUCKY 兌換 AUD
A$0.0289290918
1 LUCKY 兌換 GBP
0.0147340716
1 LUCKY 兌換 EUR
0.0174293286
1 LUCKY 兌換 USD
$0.01796838
1 LUCKY 兌換 MYR
RM0.08085771
1 LUCKY 兌換 TRY
0.638775909
1 LUCKY 兌換 JPY
¥2.807559375
1 LUCKY 兌換 RUB
1.8410402148
1 LUCKY 兌換 INR
1.5557023404
1 LUCKY 兌換 IDR
Rp294.5635594272
1 LUCKY 兌換 PHP
1.052048649
1 LUCKY 兌換 EGP
￡E.0.9023720436
1 LUCKY 兌換 BRL
R$0.109607118
1 LUCKY 兌換 CAD
C$0.0258744672
1 LUCKY 兌換 BDT
2.18315817
1 LUCKY 兌換 NGN
27.9880877394
1 LUCKY 兌換 UAH
0.7566484818
1 LUCKY 兌換 VES
Bs0.97029252
1 LUCKY 兌換 PKR
Rs5.0092249764
1 LUCKY 兌換 KZT
9.5372567364
1 LUCKY 兌換 THB
฿0.6206278452
1 LUCKY 兌換 TWD
NT$0.5909800182
1 LUCKY 兌換 CHF
Fr0.0163512258
1 LUCKY 兌換 HKD
HK$0.1397939964
1 LUCKY 兌換 MAD
.د.م0.1804025352