Maximus BASE 圖標

Maximus BASE 價格 (BASE)

USD

Maximus BASE (BASE) 實時價格圖表

$0.01454619
$0.01454619$0.01454619
-3.60%(1D)

今天 Maximus BASE (BASE) 的價格

今天 Maximus BASE (BASE) 的實時價格爲 0.01454619 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BASE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Maximus BASE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 865.63 USD
- Maximus BASE 當天價格變化爲 -3.63%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Maximus BASE (BASE) 價格表現 USD

今天內，Maximus BASE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00054893650818661
在過去30天內，Maximus BASE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010307372
在過去60天內，Maximus BASE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0066133220
在過去90天內，Maximus BASE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001518398489447775

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00054893650818661-3.63%
30天$ -0.0010307372-7.08%
60天$ -0.0066133220-45.46%
90天$ -0.001518398489447775-9.45%

Maximus BASE (BASE) 價格分析

Maximus BASE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01430392
$ 0.01430392$ 0.01430392

$ 0.0155034
$ 0.0155034$ 0.0155034

$ 0.127976
$ 0.127976$ 0.127976

-2.12%

-3.63%

-2.52%

Maximus BASE (BASE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 865.63
$ 865.63$ 865.63

0.00
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什麼是Maximus BASE (BASE)

Liquid staking token for pooled 1-year HEX stake

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Maximus BASE (BASE) 資源

官網

大家還在問：關於 Maximus BASE (BASE) 的其他問題

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BASE 兌換爲當地貨幣

1 BASE 兌換 AUD
A$0.023273904
1 BASE 兌換 GBP
0.011636952
1 BASE 兌換 EUR
0.0139643424
1 BASE 兌換 USD
$0.01454619
1 BASE 兌換 MYR
RM0.064003236
1 BASE 兌換 TRY
0.5216263734
1 BASE 兌換 JPY
¥2.2422951885
1 BASE 兌換 RUB
1.4326542531
1 BASE 兌換 INR
1.2602819016
1 BASE 兌換 IDR
Rp238.4620929936
1 BASE 兌換 PHP
0.8500793436
1 BASE 兌換 EGP
￡E.0.7306551237
1 BASE 兌換 BRL
R$0.0853861353
1 BASE 兌換 CAD
C$0.0209465136
1 BASE 兌換 BDT
1.7743442562
1 BASE 兌換 NGN
22.4824458021
1 BASE 兌換 UAH
0.6078852801
1 BASE 兌換 VES
Bs0.82913283
1 BASE 兌換 PKR
Rs4.0585324719
1 BASE 兌換 KZT
7.5485998386
1 BASE 兌換 THB
฿0.4893338316
1 BASE 兌換 TWD
NT$0.4788605748
1 BASE 兌換 CHF
Fr0.013091571
1 BASE 兌換 HKD
HK$0.1133148201
1 BASE 兌換 MAD
.د.م0.1458982857