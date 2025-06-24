Maximize AI 圖標

Maximize AI 價格 (MAXI)

USD

Maximize AI (MAXI) 實時價格圖表

$0.00143382
$0.00143382$0.00143382
-6.70%(1D)

今天 Maximize AI (MAXI) 的價格

今天 Maximize AI (MAXI) 的實時價格爲 0.00143392 USD。目前其市值爲 $ 121.87K USD。MAXI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Maximize AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Maximize AI 當天價格變化爲 -7.06%
- 其循環供應量爲 85.00M USD

在獲取 MEXC 上從 MAXI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 MAXI 價格信息的首選平台。

Maximize AI (MAXI) 價格表現 USD

今天內，Maximize AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000108942692242218
在過去30天內，Maximize AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Maximize AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Maximize AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000108942692242218-7.06%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Maximize AI (MAXI) 價格分析

Maximize AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00127277
$ 0.00127277$ 0.00127277

$ 0.00157765
$ 0.00157765$ 0.00157765

$ 0.00894839
$ 0.00894839$ 0.00894839

-0.13%

-7.06%

-39.75%

Maximize AI (MAXI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 121.87K
$ 121.87K$ 121.87K

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85.00M
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什麼是Maximize AI (MAXI)

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

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Maximize AI (MAXI) 資源

官網

Maximize AI（MAXI）代幣經濟

了解 Maximize AI（MAXI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MAXI 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Maximize AI (MAXI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

MAXI 兌換爲當地貨幣

1 MAXI 兌換 VND
37.7336048
1 MAXI 兌換 AUD
A$0.0021938976
1 MAXI 兌換 GBP
0.0010467616
1 MAXI 兌換 EUR
0.0012331712
1 MAXI 兌換 USD
$0.00143392
1 MAXI 兌換 MYR
RM0.0060798208
1 MAXI 兌換 TRY
0.0568262496
1 MAXI 兌換 JPY
¥0.2079040608
1 MAXI 兌換 RUB
0.1125913984
1 MAXI 兌換 INR
0.123388816
1 MAXI 兌換 IDR
Rp23.5068814848
1 MAXI 兌換 KRW
1.9482527648
1 MAXI 兌換 PHP
0.0816760832
1 MAXI 兌換 EGP
￡E.0.071767696
1 MAXI 兌換 BRL
R$0.0078578816
1 MAXI 兌換 CAD
C$0.0019644704
1 MAXI 兌換 BDT
0.1752393632
1 MAXI 兌換 NGN
2.2231208896
1 MAXI 兌換 UAH
0.0598231424
1 MAXI 兌換 VES
Bs0.14769376
1 MAXI 兌換 PKR
Rs0.4082800416
1 MAXI 兌換 KZT
0.7414226752
1 MAXI 兌換 THB
฿0.0468461664
1 MAXI 兌換 TWD
NT$0.04230064
1 MAXI 兌換 AED
د.إ0.0052624864
1 MAXI 兌換 CHF
Fr0.001147136
1 MAXI 兌換 HKD
HK$0.0112419328
1 MAXI 兌換 MAD
.د.م0.0130343328
1 MAXI 兌換 MXN
$0.0272874976