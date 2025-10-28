Maxi Doge（MAXI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00199937 $ 0.00199937 $ 0.00199937 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00199937$ 0.00199937 $ 0.00199937 歷史最高 $ 0.03628111$ 0.03628111 $ 0.03628111 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.25% 漲跌幅（1D） -99.36% 漲跌幅（7D） -- 漲跌幅（7D） --

Maxi Doge（MAXI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MAXI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00199937 之間波動，市場活躍度顯著。MAXI 的歷史最高價為 $ 0.03628111，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MAXI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.25%，過去 24 小時內變動為 -99.36%，過去 7 天內累計變動為 --。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Maxi Doge（MAXI）市場資訊

市值 $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Maxi Doge 的目前市值為 $ 12.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAXI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.18K。