maxBTC（MAXBTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 52,349 $ 52,349 $ 52,349 24H最低價 $ 116,143 $ 116,143 $ 116,143 24H最高價 24H最低價 $ 52,349$ 52,349 $ 52,349 24H最高價 $ 116,143$ 116,143 $ 116,143 歷史最高 $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 最低價 $ 48,063$ 48,063 $ 48,063 漲跌幅（1H） -53.86% 漲跌幅（1D） -53.58% 漲跌幅（7D） -52.51% 漲跌幅（7D） -52.51%

maxBTC（MAXBTC）目前實時價格為 $53,088。過去 24 小時內，MAXBTC 的交易價格在 $ 52,349 至 $ 116,143 之間波動，市場活躍度顯著。MAXBTC 的歷史最高價為 $ 172,696，歷史最低價為 $ 48,063。

從短期表現來看，MAXBTC 在過去 1 小時內的價格變動為 -53.86%，過去 24 小時內變動為 -53.58%，過去 7 天內累計變動為 -52.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

maxBTC（MAXBTC）市場資訊

市值 $ 106.18K$ 106.18K $ 106.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 106.18K$ 106.18K $ 106.18K 流通量 2.00 2.00 2.00 總供應量 2.0 2.0 2.0

maxBTC 的目前市值為 $ 106.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAXBTC 的流通量為 2.00，總供應量是 2.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 106.18K。