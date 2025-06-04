Mavryk Network 價格 (MVRK)
今天 Mavryk Network (MVRK) 的實時價格爲 0.116406 USD。目前其市值爲 $ 34.92M USD。MVRK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mavryk Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Mavryk Network 當天價格變化爲 +1.63%
- 其循環供應量爲 300.00M USD
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今天內，Mavryk Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00186407。
在過去30天內，Mavryk Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Mavryk Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Mavryk Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00186407
|+1.63%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Mavryk Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.37%
+1.63%
-1.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.
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|1 MVRK 兌換 VND
₫3,063.22389
|1 MVRK 兌換 AUD
A$0.17926524
|1 MVRK 兌換 GBP
￡0.08497638
|1 MVRK 兌換 EUR
€0.10127322
|1 MVRK 兌換 USD
$0.116406
|1 MVRK 兌換 MYR
RM0.49356144
|1 MVRK 兌換 TRY
₺4.55496678
|1 MVRK 兌換 JPY
¥16.74616716
|1 MVRK 兌換 RUB
₽9.19258182
|1 MVRK 兌換 INR
₹9.9759942
|1 MVRK 兌換 IDR
Rp1,908.29477664
|1 MVRK 兌換 KRW
₩160.33878846
|1 MVRK 兌換 PHP
₱6.4838142
|1 MVRK 兌換 EGP
￡E.5.78072196
|1 MVRK 兌換 BRL
R$0.65536578
|1 MVRK 兌換 CAD
C$0.15947622
|1 MVRK 兌換 BDT
৳14.22946944
|1 MVRK 兌換 NGN
₦184.18572162
|1 MVRK 兌換 UAH
₴4.8366693
|1 MVRK 兌換 VES
Bs11.174976
|1 MVRK 兌換 PKR
Rs32.74384374
|1 MVRK 兌換 KZT
₸59.63362974
|1 MVRK 兌換 THB
฿3.79832778
|1 MVRK 兌換 TWD
NT$3.49218
|1 MVRK 兌換 AED
د.إ0.42721002
|1 MVRK 兌換 CHF
Fr0.09545292
|1 MVRK 兌換 HKD
HK$0.91262304
|1 MVRK 兌換 MAD
.د.م1.06977114
|1 MVRK 兌換 MXN
$2.2408155