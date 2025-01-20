Matrixdock Gold 圖標

Matrixdock Gold 價格 (XAUM)

USD

Matrixdock Gold (XAUM) 實時價格圖表

$2,671.76
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-0.90%(1D)

今天 Matrixdock Gold (XAUM) 的價格

今天 Matrixdock Gold (XAUM) 的實時價格爲 2,671.76 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XAUM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Matrixdock Gold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.68 USD
- Matrixdock Gold 當天價格變化爲 -0.93%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Matrixdock Gold (XAUM) 價格表現 USD

今天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -25.20624457494
在過去30天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +34.6294828880
在過去60天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -25.20624457494-0.93%
30天$ +34.6294828880+1.30%
60天$ 0--
90天$ 0--

Matrixdock Gold (XAUM) 價格分析

Matrixdock Gold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2,654.89
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$ 2,711.28
$ 2,711.28$ 2,711.28

$ 2,758.06
$ 2,758.06$ 2,758.06

-0.98%

-0.93%

-0.97%

Matrixdock Gold (XAUM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 85.68
$ 85.68$ 85.68

0.00
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什麼是Matrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

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Matrixdock Gold (XAUM) 資源

官網

大家還在問：關於 Matrixdock Gold (XAUM) 的其他問題

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XAUM 兌換爲當地貨幣

1 XAUM 兌換 AUD
A$4,301.5336
1 XAUM 兌換 GBP
2,190.8432
1 XAUM 兌換 EUR
2,591.6072
1 XAUM 兌換 USD
$2,671.76
1 XAUM 兌換 MYR
RM12,022.92
1 XAUM 兌換 TRY
94,981.068
1 XAUM 兌換 JPY
¥417,462.5
1 XAUM 兌換 RUB
273,748.5296
1 XAUM 兌換 INR
231,320.9808
1 XAUM 兌換 IDR
Rp43,799,337.2544
1 XAUM 兌換 PHP
156,431.548
1 XAUM 兌換 EGP
￡E.134,175.7872
1 XAUM 兌換 BRL
R$16,297.736
1 XAUM 兌換 CAD
C$3,847.3344
1 XAUM 兌換 BDT
324,618.84
1 XAUM 兌換 NGN
4,161,613.5288
1 XAUM 兌換 UAH
112,507.8136
1 XAUM 兌換 VES
Bs144,275.04
1 XAUM 兌換 PKR
Rs744,833.2528
1 XAUM 兌換 KZT
1,418,116.7728
1 XAUM 兌換 THB
฿92,282.5904
1 XAUM 兌換 TWD
NT$87,874.1864
1 XAUM 兌換 CHF
Fr2,431.3016
1 XAUM 兌換 HKD
HK$20,786.2928
1 XAUM 兌換 MAD
.د.م26,824.4704