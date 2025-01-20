Matrixdock Gold 價格 (XAUM)
今天 Matrixdock Gold (XAUM) 的實時價格爲 2,671.76 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XAUM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Matrixdock Gold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.68 USD
- Matrixdock Gold 當天價格變化爲 -0.93%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -25.20624457494。
在過去30天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +34.6294828880。
在過去60天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Matrixdock Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -25.20624457494
|-0.93%
|30天
|$ +34.6294828880
|+1.30%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Matrixdock Gold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.98%
-0.93%
-0.97%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.
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|1 XAUM 兌換 AUD
A$4,301.5336
|1 XAUM 兌換 GBP
￡2,190.8432
|1 XAUM 兌換 EUR
€2,591.6072
|1 XAUM 兌換 USD
$2,671.76
|1 XAUM 兌換 MYR
RM12,022.92
|1 XAUM 兌換 TRY
₺94,981.068
|1 XAUM 兌換 JPY
¥417,462.5
|1 XAUM 兌換 RUB
₽273,748.5296
|1 XAUM 兌換 INR
₹231,320.9808
|1 XAUM 兌換 IDR
Rp43,799,337.2544
|1 XAUM 兌換 PHP
₱156,431.548
|1 XAUM 兌換 EGP
￡E.134,175.7872
|1 XAUM 兌換 BRL
R$16,297.736
|1 XAUM 兌換 CAD
C$3,847.3344
|1 XAUM 兌換 BDT
৳324,618.84
|1 XAUM 兌換 NGN
₦4,161,613.5288
|1 XAUM 兌換 UAH
₴112,507.8136
|1 XAUM 兌換 VES
Bs144,275.04
|1 XAUM 兌換 PKR
Rs744,833.2528
|1 XAUM 兌換 KZT
₸1,418,116.7728
|1 XAUM 兌換 THB
฿92,282.5904
|1 XAUM 兌換 TWD
NT$87,874.1864
|1 XAUM 兌換 CHF
Fr2,431.3016
|1 XAUM 兌換 HKD
HK$20,786.2928
|1 XAUM 兌換 MAD
.د.م26,824.4704