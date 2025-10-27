Matr1x（MAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00812921 24H最高價 $ 0.00918929 歷史最高 $ 0.474276 最低價 $ 0.00723278 漲跌幅（1H） -0.62% 漲跌幅（1D） -6.58% 漲跌幅（7D） -2.35%

Matr1x（MAX）目前實時價格為 $0.00813949。過去 24 小時內，MAX 的交易價格在 $ 0.00812921 至 $ 0.00918929 之間波動，市場活躍度顯著。MAX 的歷史最高價為 $ 0.474276，歷史最低價為 $ 0.00723278。

從短期表現來看，MAX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.62%，過去 24 小時內變動為 -6.58%，過去 7 天內累計變動為 -2.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Matr1x（MAX）市場資訊

市值 $ 1.23M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.51M 流通量 151.35M 總供應量 800,000,000.0

Matr1x 的目前市值為 $ 1.23M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAX 的流通量為 151.35M，總供應量是 800000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.51M。