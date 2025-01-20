Matic Aave Interest Bearing USDC 圖標

Matic Aave Interest Bearing USDC 價格 (MAUSDC)

USD

Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 實時價格圖表

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+1.00%(1D)

今天 Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 的價格

今天 Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 的實時價格爲 1.079 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MAUSDC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Matic Aave Interest Bearing USDC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 505.54 USD
- Matic Aave Interest Bearing USDC 當天價格變化爲 +1.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 價格表現 USD

今天內，Matic Aave Interest Bearing USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01123358
在過去30天內，Matic Aave Interest Bearing USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1191014227
在過去60天內，Matic Aave Interest Bearing USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0932206366
在過去90天內，Matic Aave Interest Bearing USDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0038267503273446

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01123358+1.05%
30天$ -0.1191014227-11.03%
60天$ -0.0932206366-8.63%
90天$ +0.0038267503273446+0.36%

Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 價格分析

Matic Aave Interest Bearing USDC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.057
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$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 1.44
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-0.30%

+1.05%

-0.90%

Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 505.54
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0.00
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什麼是Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)

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Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 資源

官網

大家還在問：關於 Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) 的其他問題

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MAUSDC 兌換爲當地貨幣

1 MAUSDC 兌換 AUD
A$1.73719
1 MAUSDC 兌換 GBP
0.88478
1 MAUSDC 兌換 EUR
1.04663
1 MAUSDC 兌換 USD
$1.079
1 MAUSDC 兌換 MYR
RM4.8555
1 MAUSDC 兌換 TRY
38.35845
1 MAUSDC 兌換 JPY
¥168.59375
1 MAUSDC 兌換 RUB
110.55434
1 MAUSDC 兌換 INR
93.41982
1 MAUSDC 兌換 IDR
Rp17,688.52176
1 MAUSDC 兌換 PHP
63.17545
1 MAUSDC 兌換 EGP
￡E.54.18738
1 MAUSDC 兌換 BRL
R$6.5819
1 MAUSDC 兌換 CAD
C$1.55376
1 MAUSDC 兌換 BDT
131.0985
1 MAUSDC 兌換 NGN
1,680.68277
1 MAUSDC 兌換 UAH
45.43669
1 MAUSDC 兌換 VES
Bs58.266
1 MAUSDC 兌換 PKR
Rs300.80362
1 MAUSDC 兌換 KZT
572.71162
1 MAUSDC 兌換 THB
฿37.26866
1 MAUSDC 兌換 TWD
NT$35.48831
1 MAUSDC 兌換 CHF
Fr0.98189
1 MAUSDC 兌換 HKD
HK$8.39462
1 MAUSDC 兌換 MAD
.د.م10.83316