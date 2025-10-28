Mastercard xStock（MAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 570.93 $ 570.93 $ 570.93 24H最低價 $ 581.48 $ 581.48 $ 581.48 24H最高價 24H最低價 $ 570.93$ 570.93 $ 570.93 24H最高價 $ 581.48$ 581.48 $ 581.48 歷史最高 $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 最低價 $ 543.11$ 543.11 $ 543.11 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） -0.26% 漲跌幅（7D） +2.54% 漲跌幅（7D） +2.54%

Mastercard xStock（MAX）目前實時價格為 $572.03。過去 24 小時內，MAX 的交易價格在 $ 570.93 至 $ 581.48 之間波動，市場活躍度顯著。MAX 的歷史最高價為 $ 616.08，歷史最低價為 $ 543.11。

從短期表現來看，MAX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.26%，過去 7 天內累計變動為 +2.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mastercard xStock（MAX）市場資訊

市值 $ 168.54K$ 168.54K $ 168.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.04M$ 12.04M $ 12.04M 流通量 294.64 294.64 294.64 總供應量 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

Mastercard xStock 的目前市值為 $ 168.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAX 的流通量為 294.64，總供應量是 21049.98943252，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.04M。