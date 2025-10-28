Massa Bridged BTC（WBTC.E）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 108,383 $ 108,383 $ 108,383 24H最低價 $ 111,132 $ 111,132 $ 111,132 24H最高價 24H最低價 $ 108,383$ 108,383 $ 108,383 24H最高價 $ 111,132$ 111,132 $ 111,132 歷史最高 $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 最低價 $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） +0.42% 漲跌幅（7D） +0.57% 漲跌幅（7D） +0.57%

Massa Bridged BTC（WBTC.E）目前實時價格為 $110,612。過去 24 小時內，WBTC.E 的交易價格在 $ 108,383 至 $ 111,132 之間波動，市場活躍度顯著。WBTC.E 的歷史最高價為 $ 212,430，歷史最低價為 $ 95,551。

從短期表現來看，WBTC.E 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 +0.42%，過去 7 天內累計變動為 +0.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Massa Bridged BTC（WBTC.E）市場資訊

市值 $ 22.12K$ 22.12K $ 22.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.12K$ 22.12K $ 22.12K 流通量 0.20 0.20 0.20 總供應量 0.2 0.2 0.2

Massa Bridged BTC 的目前市值為 $ 22.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WBTC.E 的流通量為 0.20，總供應量是 0.2，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.12K。