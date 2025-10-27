Mashida（MSHD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01638517 $ 0.01638517 $ 0.01638517 24H最低價 $ 0.01700267 $ 0.01700267 $ 0.01700267 24H最高價 24H最低價 $ 0.01638517$ 0.01638517 $ 0.01638517 24H最高價 $ 0.01700267$ 0.01700267 $ 0.01700267 歷史最高 $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 最低價 $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 漲跌幅（1H） -0.08% 漲跌幅（1D） -2.19% 漲跌幅（7D） -6.35% 漲跌幅（7D） -6.35%

Mashida（MSHD）目前實時價格為 $0.0165994。過去 24 小時內，MSHD 的交易價格在 $ 0.01638517 至 $ 0.01700267 之間波動，市場活躍度顯著。MSHD 的歷史最高價為 $ 0.02299756，歷史最低價為 $ 0.0057113。

從短期表現來看，MSHD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 -2.19%，過去 7 天內累計變動為 -6.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mashida（MSHD）市場資訊

市值 $ 166.04M$ 166.04M $ 166.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 166.04M$ 166.04M $ 166.04M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Mashida 的目前市值為 $ 166.04M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSHD 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 166.04M。