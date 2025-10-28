Marvin The Robot（MARVIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00514255
24H最高價 $ 0.00541368
歷史最高 $ 0.00637845
最低價 $ 0.00493127
漲跌幅（1H） +1.05%
漲跌幅（1D） +3.55%
漲跌幅（7D） +1.48%

Marvin The Robot（MARVIN）目前實時價格為 $0.00537512。過去 24 小時內，MARVIN 的交易價格在 $ 0.00514255 至 $ 0.00541368 之間波動，市場活躍度顯著。MARVIN 的歷史最高價為 $ 0.00637845，歷史最低價為 $ 0.00493127。

從短期表現來看，MARVIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.05%，過去 24 小時內變動為 +3.55%，過去 7 天內累計變動為 +1.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Marvin The Robot（MARVIN）市場資訊

市值 $ 42.66K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 50.85K
流通量 7.95M
總供應量 9,472,220.0

Marvin The Robot 的目前市值為 $ 42.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARVIN 的流通量為 7.95M，總供應量是 9472220.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.85K。