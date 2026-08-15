Marvell xStock 今日價格

Marvell xStock (MRVLX) 今日實時價格為 $ 221.49，過去 24 小時內變化了 1.24%。目前 MRVLX 兌 USD 的匯率為 $ 221.49 每 MRVLX。

Marvell xStock 目前市值在 $ 5,298,129 排名第 #-，流通供應量為 23.92K MRVLX。過去 24 小時內，MRVLX 的交易價格在 $ 218.33（低點）和 $ 226.45（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 346.24，而歷史最低價為 $ 70.79。

短期表現方面，MRVLX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +1.64%。過去一天，總交易量達到 $ 41.78K。

Marvell xStock（MRVLX）市場資訊

市值 $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M 成交量（24H） $ 41.78K$ 41.78K $ 41.78K 完全稀釋市值 $ 218.53M$ 218.53M $ 218.53M 流通量 23.92K 23.92K 23.92K 總供應量 986,614.9760013529 986,614.9760013529 986,614.9760013529

Marvell xStock 的目前市值為 $ 5.30M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.78K。MRVLX 的流通量為 23.92K，總供應量是 986614.9760013529，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 218.53M。