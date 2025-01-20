Maru Dog 圖標

Maru Dog 價格 (MARU)

USD

Maru Dog (MARU) 實時價格圖表

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+7.20%(1D)

今天 Maru Dog (MARU) 的價格

今天 Maru Dog (MARU) 的實時價格爲 0.00000163 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MARU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Maru Dog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 26.71 USD
- Maru Dog 當天價格變化爲 +7.21%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Maru Dog (MARU) 價格表現 USD

今天內，Maru Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Maru Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000003808
在過去60天內，Maru Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000001346
在過去90天內，Maru Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000004218432002943671

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+7.21%
30天$ +0.0000003808+23.36%
60天$ +0.0000001346+8.26%
90天$ +0.0000004218432002943671+34.92%

Maru Dog (MARU) 價格分析

Maru Dog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000148
$ 0.00000148$ 0.00000148

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

$ 0.00003932
$ 0.00003932$ 0.00003932

+1.07%

+7.21%

+42.64%

Maru Dog (MARU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.71
$ 26.71$ 26.71

0.00
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什麼是Maru Dog (MARU)

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Maru Dog (MARU) 資源

官網

大家還在問：關於 Maru Dog (MARU) 的其他問題

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MARU 兌換爲當地貨幣

1 MARU 兌換 AUD
A$0.0000026243
1 MARU 兌換 GBP
0.0000013366
1 MARU 兌換 EUR
0.0000015811
1 MARU 兌換 USD
$0.00000163
1 MARU 兌換 MYR
RM0.000007335
1 MARU 兌換 TRY
0.0000577509
1 MARU 兌換 JPY
¥0.0002547201
1 MARU 兌換 RUB
0.0001670098
1 MARU 兌換 INR
0.0001411254
1 MARU 兌換 IDR
Rp0.0267213072
1 MARU 兌換 PHP
0.0000954365
1 MARU 兌換 EGP
￡E.0.0000818586
1 MARU 兌換 BRL
R$0.000009943
1 MARU 兌換 CAD
C$0.0000023472
1 MARU 兌換 BDT
0.000198045
1 MARU 兌換 NGN
0.0025389369
1 MARU 兌換 UAH
0.0000686393
1 MARU 兌換 VES
Bs0.00008802
1 MARU 兌換 PKR
Rs0.0004544114
1 MARU 兌換 KZT
0.0008651714
1 MARU 兌換 THB
฿0.0000561698
1 MARU 兌換 TWD
NT$0.0000536107
1 MARU 兌換 CHF
Fr0.0000014833
1 MARU 兌換 HKD
HK$0.0000126814
1 MARU 兌換 MAD
.د.م0.0000163652