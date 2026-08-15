MarsDog Token 今日價格

MarsDog Token (MARSDOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 MARSDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MARSDOG。

MarsDog Token 目前市值在 $ 34,394 排名第 #-，流通供應量為 15.49B MARSDOG。過去 24 小時內，MARSDOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MARSDOG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.18%。過去一天，總交易量達到 --。

MarsDog Token（MARSDOG）市場資訊

市值 $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 46.63K$ 46.63K $ 46.63K 流通量 15.49B 15.49B 15.49B 總供應量 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

MarsDog Token 的目前市值為 $ 34.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARSDOG 的流通量為 15.49B，總供應量是 21000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.63K。