MarsDAO 價格 (MDAO)
今天 MarsDAO (MDAO) 的實時價格爲 0.060575 USD。目前其市值爲 $ 4.76M USD。MDAO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MarsDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 158.57K USD
- MarsDAO 當天價格變化爲 -1.46%
- 其循環供應量爲 78.51M USD
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今天內，MarsDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00090046736848501。
在過去30天內，MarsDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016247971。
在過去60天內，MarsDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0164657448。
在過去90天內，MarsDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01693362908071539。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00090046736848501
|-1.46%
|30天
|$ -0.0016247971
|-2.68%
|60天
|$ -0.0164657448
|-27.18%
|90天
|$ -0.01693362908071539
|-21.84%
MarsDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.24%
-1.46%
-2.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main tasks: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing 3. Solve the inflation issue with the MarsDAO deflationary model
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|1 MDAO 兌換 AUD
A$0.09692
|1 MDAO 兌換 GBP
￡0.04785425
|1 MDAO 兌換 EUR
€0.058152
|1 MDAO 兌換 USD
$0.060575
|1 MDAO 兌換 MYR
RM0.2725875
|1 MDAO 兌換 TRY
₺2.12315375
|1 MDAO 兌換 JPY
¥9.5017945
|1 MDAO 兌換 RUB
₽6.26527225
|1 MDAO 兌換 INR
₹5.15311525
|1 MDAO 兌換 IDR
Rp993.032628
|1 MDAO 兌換 PHP
₱3.57816525
|1 MDAO 兌換 EGP
￡E.3.084479
|1 MDAO 兌換 BRL
R$0.37980525
|1 MDAO 兌換 CAD
C$0.08662225
|1 MDAO 兌換 BDT
৳7.23931825
|1 MDAO 兌換 NGN
₦94.20624
|1 MDAO 兌換 UAH
₴2.5429385
|1 MDAO 兌換 VES
Bs3.02875
|1 MDAO 兌換 PKR
Rs16.85862825
|1 MDAO 兌換 KZT
₸31.78067375
|1 MDAO 兌換 THB
฿2.0922605
|1 MDAO 兌換 TWD
NT$1.97777375
|1 MDAO 兌換 CHF
Fr0.05391175
|1 MDAO 兌換 HKD
HK$0.47066775
|1 MDAO 兌換 MAD
.د.م0.60756725