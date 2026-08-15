MARS4 今日價格

MARS4 (MARS4) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.16%。目前 MARS4 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MARS4。

MARS4 目前市值在 $ 22,057 排名第 #-，流通供應量為 4.00B MARS4。過去 24 小時內，MARS4 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.08957，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MARS4 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -64.26%。過去一天，總交易量達到 --。

MARS4（MARS4）市場資訊

市值 $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K 流通量 4.00B 4.00B 4.00B 總供應量 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

MARS4 的目前市值為 $ 22.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARS4 的流通量為 4.00B，總供應量是 4000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.06K。